Nemeckí fanúšikovia neuniesli prehru so Slovenskom. Troch hráčov rasisticky urážali

BERLÍN. Nemecký futbalový zväz (DFB) podal podnet na prokuratúru pre rasistické urážky na adresu troch hráčov národného tímu.
Po štvrtkovom kvalifikačnom zápase MS 2026 proti Slovensku (0:2) sa terčom útokov stala trojica obrancov Antonio Rüdiger, Jonathan Tah a Nnamdi Collins.
Po senzačnej prehre favorizovaného Nemecka sa všetci traja reprezentanti, ktorí sú tmavej pleti, stali obeťami rasistických urážok na sociálnych sieťach. DFB sa o tom krátko po záverečnom hvizde zmienil v príspevku na X.
„Nie sme spokojní. Vy nie ste spokojní. Rozhodne nemôžeme byť spokojní. Ale predtým, ako okomentujete tento príspevok, nezabudnite, že nenávisť nikdy nič neurobila lepším. Najmä rasizmus tu nemá miesto,“ citovala z vyhlásenia zväzu agentúra DPA.
Nemci na Tehelnom poli prehrali len štvrtý zo 105 kvalifikačných zápasov MS od roku 1934. Štvornásobní majstri sveta zaznamenali v kvalifikácii svetových šampionátov vôbec prvú prehru na pôde súpera.