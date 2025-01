Lopušanová žiari nielen na ľade. Po zisku titulu ju tím NFL nominoval na prestížnu cenu

Počas štúdia na americkej strednej škole Bishop Kearney žiari vo flag futbale, teda v bezkontaktnej verzii amerického futbalu. Mala výrazný podiel na tom, že jej tím vyhral štátne majstrovstvá.

"Bolo to neuveriteľné, pretože sme to vyhrali prvýkrát v histórii. Potom sme to s babami oslávili, nečakala som to," uviedla pre Sportnet.