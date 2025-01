Nadviaže na formu z olympijskej kvalifikácie? Lopušanová nechýba v nominácii na MS U18

BRATISLAVA, VANTAA. Slovenské reprezentantky čakajú od 4. do 12. januára MS v hokeji žien do 18 rokov 2025 vo fínskom meste Vantaa.

Lopušanová bude chcieť nadviazať na výkony v seniorskej reprezentácii, keď v predkvalifikácii ZOH pomohla Slovensku k postupu do záverečnej fázy.

Víťazky štvrťfinálových duelov preniknú do medailových bojov. Dva zdolané tímy s najhoršími výsledkami v základnej časti turnaja odohrajú proti sebe zápas o záchranu v elitnej kategórii.

Vlaňajšie účinkovanie jej však nevyšlo podľa predstáv. Zaznamenala tri body za dva góly a asistenciu.

"Chcem sa čo najviac ukázať. Minuloročný turnaj mi nevyšiel a teraz by som to chcela obrátiť. Snažím sa čo najviac makať a dúfam, že sa mi to podarí," povedala Lopušanová v nedávnom rozhovore pre Sportnet.