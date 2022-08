Štvorkajak obhajuje striebro z MS. Nepáči sa im dátum nadchádzajúcich ME

Kanoista Matej Rusnák je prihlásený na tri disciplíny - C1 1000, 500 a 5000 m. Slovenská výprava sa do dejiska šampionátu presunula v nedeľu.

"Posledný týždeň pred odletom do Dartmouthu sa reprezentanti pripravovali v domácich podmienkach. Chodili trochu neskôr spávať, snažili sa zvyknúť si na päťhodinový časový posun.

Dúfame, že chalani vylepšia výsledky z podujatí Svetového pohára a zabojujú o medailu. Očakávania máme aj od oboch dvojkajakov, to sú naše tri ťažiskové disciplíny," zdôraznil Petrla.

"Urobili sme všetko pre to, aby štvorkajak štartoval v čo najsilnejšom zložení. Sme zvedaví, ako dopadne jeho konfrontácia s medzinárodnou konkurenciou.

Nad zložením slovenskej káštvorky dlho visel otáznik. Napokon odcestovalo do Dartmouthu kvarteto, ktoré vlani v Kodani i na ME v Poznani vybojovalo striebro.

"Bude to náročné. Mohli posunúť štart MS o týždeň skôr, alebo začiatok ME o týždeň neskôr. Tento rok sme K4 s Adamom Botekom príliš netrénovali, na "sveťákoch" sedel na poste zadáka Milan Dörner.

Krátko po návrate zo zámoria absolvujú reprezentanti ďalší vrchol sezóny, od 18. do 21. augusta sú totiž v Mníchove na programe ME.

Štvorkajak je dlhé roky naša vlajková loď a verím, že to potvrdí aj na svetovom šampionáte. V Dartmouthe je prírodný kanál. Je to jazero, aj zázemie je v Kanade iné ako v Európe."

Podľa jeho slov sa konečná nominácia na MS nerodila ľahko. "Na výkonnom výbore sme viedli dlhé a náročné rozhovory, priorita zväzu však bola jasná. Napokon sme chalanov aj z pozície sily a vďaka pomoci trénerov i pretekárov dotlačili k tomu, aby si sadli do jednej lode.

Netušíme, na aké umiestnenie to bude v Dartmouthe stačiť. Verím, že prekvapíme a dokážeme, že stále patríme medzi špičku. Pomenili sa nejakí ľudia v posádkach, niektoré lode zrýchlili.

Bude to veľmi vyrovnané, môžeme skončiť na deviatom, ale aj na druhom či treťom mieste," tvrdí Myšák.

Botek chcel pôvodne štartovať iba na ME, napokon však zmenil rozhodnutie. "Mali sme iný plán, chceli sme ísť s Erikom iba na ME, ale vyskytla sa situácia, že sa zúčastníme aj na MS.

Každý deň sa pôjde iba jedna jazda, buď K2, alebo K4, takže by sa to malo dať zvládnuť. Hlavne nech nám praje počasie, ostatné už vyriešime," zaželal si bronzový medailista z OH 2020 v Tokiu.