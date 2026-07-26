Kanoistka Vrecková finišovala na ME juniorov v K1 šiesta, zlato pre Maďarku

Slovenská reprezentantka Nella Melánia Vrecková obsadila 6. miesto v disciplíne K1 na 500 m na ME juniorov.
V nedeľňajšom finále dosiahla čas 2:14,371 min., keď za víťazkou Zsofi Horvatovou zaostala o 6,227 sekundy.
Vreckovú čakalo v nedeľu od 17.00 finále K4 na 500 metrov, v ktorom sa mala predstaviť spoločne so Svetlanou Molčanovou, Larou Hanakovou a Eliškou Sobotovou.
Alex Oravec obsadil 6. miesto v disciplíne C1 na 500 m. V nedeľňajšom finále dosiahol čas 2:07,250 a za víťazom Ondřejom Procházkom z Česka zaostal o 6,891 sekundy.