Kanoistka Vrecková finišovala na ME juniorov v K1 šiesta, zlato pre Maďarku

Ilustračný záber
Ilustračný záber (Autor: TASR)
TASR|26. júl 2026 o 13:43
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Slovenka stratila na víťazku šesť sekúnd.

Slovenská reprezentantka Nella Melánia Vrecková obsadila 6. miesto v disciplíne K1 na 500 m na ME juniorov.

V nedeľňajšom finále dosiahla čas 2:14,371 min., keď za víťazkou Zsofi Horvatovou zaostala o 6,227 sekundy.

Vreckovú čakalo v nedeľu od 17.00 finále K4 na 500 metrov, v ktorom sa mala predstaviť spoločne so Svetlanou Molčanovou, Larou Hanakovou a Eliškou Sobotovou.

Alex Oravec obsadil 6. miesto v disciplíne C1 na 500 m. V nedeľňajšom finále dosiahol čas 2:07,250 a za víťazom Ondřejom Procházkom z Česka zaostal o 6,891 sekundy.

Vodné športy

    Ilustračný záber
    Ilustračný záber
    Kanoistka Vrecková finišovala na ME juniorov v K1 šiesta, zlato pre Maďarku
    dnes 13:43
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