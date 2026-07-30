Kubín sa stal vicemajstrom Európy. Je to potvrdením, že ideme správnym smerom, povedal

Slovenský windsurfista Robert Kubín dosiahol výborný výsledok na majstrovstvách Európy Formula Windsurfing Foil 2026, ktoré sa konali v chorvátskom Viganji.
V konkurencii 40 pretekárov z jedenástich krajín sa stal vicemajstrom Európy. V tlačovej správe o tom informoval Slovenský zväz jachtingu (SZJ).
Kubín absolvoval pred samotným šampionátom kvalitné dvojtýždňové medzinárodné tréningové sústredenie pod vedením trénera Borju Carraceda Serru, ktoré pre neho predstavovalo ideálnu prípravu na vrcholné podujatie.
O európsky titul bojoval až do poslednej rozjazdy. Od zlatej medaily ho delil jediný bod, pričom s bronzovým medailistom mal zhodný bodový zisk.
„Tento úspech je potvrdením, že idem správnym smerom. Dvojtýždňová príprava v Chorvátsku mi dala množstvo kvalitných hodín na vode a veľmi si vážim podporu všetkých, ktorí mi pomohli pri príprave.
Už o mesiac ma čakajú majstrovstvá sveta v olympijskej triede iQFOiL v Anglicku, kde by som chcel na tento výsledok nadviazať,“ uviedol Robert Kubín.