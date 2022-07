Rytmus nás vo štvorkajaku milo prekvapil, vraví Myšák. Na MS verí v medailu

"Dokonca sme zajazdili v rámci prípravy lepší čas ako pred rokom na olympiáde v Tokiu. Mohli by sme na šampionáte vybojovať pekný výsledok. Verím, že to môže byť aj medaila," vraví líder posádky.

V porovnaní so začiatkom roka je to oveľa lepšie. Zmenili sme trochu prípravu, no hlavne sme sa zameriavali na preteky, ktoré nás čakajú. Forma graduje a na vode nám to ide dosť dobre. Verím, že v Kanade poletíme.

Na kvalifikačných pretekoch pred MS ste boli v rámci K1 najrýchlejší. Čo sa za posledné dva mesiace zmenilo?