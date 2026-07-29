Na ME napokon len s jednou reprezentantkou. Trénerka: Zranenie nám prekazilo naše zámery

Slovenské reprezentantky v synchronizovanom plávaní Lea Anna Krajčovičová a Žofia Strapeková.
Slovenské reprezentantky v synchronizovanom plávaní Lea Anna Krajčovičová a Žofia Strapeková. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. júl 2026 o 08:13
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Slovenské synchronizované plávanie malo mať zastúpenie aj v ďalších disciplínach.

Sólistka Žofia Strapeková bude jedinou slovenskou akvabelou na ME v plaveckých športoch v Paríži (31. júla - 16. augusta).

Slovenské synchronizované plávanie malo mať vo francúzskej metropole zastúpenie aj v ďalších disciplínach, Lea Anna Krajčovičová sa však zranila.

Stanovená stratégia nám vychádzala

„Museli sme žiaľ skrečnúť naše ďalšie disciplíny, ktoré sme plánovali absolvovať na šampionáte v Paríži.

Celý rok sme na tom makali, stanovená stratégia nám vychádzala, Leino zranenie nám však prekazilo naše zámery," uviedla pre TASR trénerka slovenských reprezentantiek Monika Thuringerová.

Žofia Strapeková sa 4. augusta v parížskom olympijskom bazéne predstaví vo finále technického sóla a pokúsi sa nadviazať na úspešné vystúpenie z MEJ v Mníchove, na ktorých obsadila cenné piate miesto.

Zrýchlili sme trochu tempo a hybridy

„Po juniorskom európskom šampionáte sme opäť pripôsobovali choreografiu seniorským pravidlám. Zrýchlili sme trochu tempo a hybridy.

Myslím si, že Žofka je v dobrej kondičke. Teraz v závere prípravy trochu zjemňujeme a dolaďujeme detaily, aby Žofka mohla podať čo najlepší výkon," dodala Thuringerová.

Strapeková má v tejto sezóne nabitý program, v auguste ju čakajú aj MSJ v Budapešti. „Po návrate z Paríža bude mať Žofka dva dni voľno, potom tri trénigové dni a následne zamieri na juniorský svetový šampionát v Budapešti.

Sezóna je dlhá a náročná, no verím, že to zvládne," zaželala si Strapekovej trénerka.

Vodné športy

    Slovenské reprezentantky v synchronizovanom plávaní Lea Anna Krajčovičová a Žofia Strapeková.
    Slovenské reprezentantky v synchronizovanom plávaní Lea Anna Krajčovičová a Žofia Strapeková.
    Na ME napokon len s jednou reprezentantkou. Trénerka: Zranenie nám prekazilo naše zámery
    dnes 08:13
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