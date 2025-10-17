Zvrat v kauze znásilnenia u Schumacherovcov. Zdravotná sestra údajne vydierala rodinu

BRATISLAVA. Nedávno športový svet zachytil informáciu o údajnom znásilnení v sídle Schumacherovcov vo švajčiarskom meste Gland.
Teraz na povrch vyplávali ďalšie informácie, ktoré s týmto prípadom majú súvisieť.
Zdravotná ošetrovateľka Najii B. sa po vyše dvoch rokoch po tom, čo ju mal znásilniť kamarát Micka Schumachera Joey Mawson, rozhodla riešiť situáciu prostredníctvom súdneho konania.
Pred súd sa však austrálsky pretekár nepostavil, v súdnej sieni vypovedala len jedna strana a pojednávanie odročili. Pokračovať by mohlo v roku 2026.
Okrem toho sa však na ženu môže vzťahovať obvinenie za vydieranie, ktoré rodina Schumacherovcov prežívala od nehody na lyžiach v roku 2013.
Ide o prípad, keď na verejnosť prenikli informácie o zdravotnom stave Michaela vrátane fotografií. A tie mala zaistiť práve Najii.
Súd začiatkom roka vyniesol rozsudky nad tromi mužmi, hlavný páchateľ dostal trest odňatia slobody na tri roky.
Verdikt však nie je právoplatný a konanie bude pokračovať v novembri. Zdravotná sestra tak je aj na druhej strane súdnej siene v prípade, v ktorom figuruje ako obvinená. Jednotlivé prípady vydierania a znásilnenia môžu spolu súvisieť.
Mawson násilný sex poprel a tvrdil, že to bolo dobrovoľné a obe strany s ním súhlasili. Spočiatku spolupracoval a vypovedal, no posledné mesiace o sebe nedal vedieť a na súd sa nedostavil.
Pôvodne nebolo známe, o koho ide, no totožnosť údajného sexuálneho násilníka vypátral britský denník The Sun.
Keďže pochádza z ďalekej Austrálie a väčšina pretekov je v Európe, mohol využívať sídlo Schumacherovcov ako kamarát syna Micka.