Tretí tréning ovládol Norris, no McLareny nedominovali. Druhé miesto patrí Ferrari

MONZA. Lando Norris zajazdil v sobotu najrýchlejší čas v poslednom tréningu pred Veľkou cenou Talianska, zatiaľ čo Charles Leclerc dostal Ferrari na druhé miesto svojím posledným pokusom a zabránil tak McLarenu v double. Líder šampionátu Oscar Piastri skončil tretí.
Norris, ktorý po 15 z 24 pretekov stráca na Piastriho 34 bodov, zvládol „Pista Magica“ pri Miláne za 1:19,331 minúty.
Leclerc, víťaz vlaňajšej VC Talianska, zaostal len o 0,021 sekundy, zatiaľ čo Austrálčan Piastri, ktorý má na konte už sedem víťazstiev v tejto sezóne, bol pomalší o 0,165 sekundy.
Štvornásobný majster sveta z Red Bullu Max Verstappen skončil štvrtý najrýchlejší.
McLaren bude v nedeľných pretekoch v „Chráme rýchlosti“ útočiť na šieste víťazstvo v rade a zároveň na ôsme double v sezóne.
Výsledky tretieho tréningu na VC Talianska 2025
Nová posila Ferrari Lewis Hamilton, ktorý bol najrýchlejší v piatkovom prvom tréningu, zaznamenal siedmy čas pri svojom prvom víkende v červených farbách na Monze.
„Potrebujem trochu viac šťavy. Potrebujem nejako viac rýchlosti,“ odkázal sedemnásobný majster sveta cez tímové rádio.
George Russell na Mercedese bol piaty pred Gabrielom Bortoletom zo Sauberu na šiestom mieste, ôsmy skončil Isack Hadjar z Racing Bulls a deviaty taliansky nováčik Mercedesu Kimi Antonelli.
Najlepšiu desiatku uzavrel Alex Albon na Williamse.