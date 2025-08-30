    McLaren v Holandsku dominuje. Všetky tri tréningy ovládol Norris

    Lando Norris.
    Lando Norris. (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. aug 2025 o 13:18
    ShareTweet0

    Na rozdiel od piatkových tréningov sa jazdcom podarilo udržať sa na trati v suchých podmienkach.

    ZANDVOORT. Jazdci tímu McLaren dominovali aj v treťom tréningu pred Veľkou cenou Holandska, pätnástym podujatím seriálu MS F1.

    Najrýchlejší bol Brit Lando Norris, ktorý mal o 0,242 sekundy lepší čas než jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri.

    Tretí najrýchlejší bol Brit George Russell na Mercedese, ktorý zaostal za Norrisom o 0,886 sekundy.

    Na rozdiel od piatkových tréningov, ktoré boli poznačené viacerými prerušeniami a nehodami, sa jazdcom podarilo udržať sa na trati v suchých podmienkach.

    Norris predbehol Piastriho vo všetkých troch tréningoch. V celkovom poradí seriálu MS za ním zaostáva o 9 bodov.

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Lando Norris.
    Lando Norris.
    McLaren v Holandsku dominuje. Všetky tri tréningy ovládol Norris
    dnes 13:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»McLaren v Holandsku dominuje. Všetky tri tréningy ovládol Norris