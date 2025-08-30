McLaren v Holandsku dominuje. Všetky tri tréningy ovládol Norris

ZANDVOORT. Jazdci tímu McLaren dominovali aj v treťom tréningu pred Veľkou cenou Holandska, pätnástym podujatím seriálu MS F1.
Najrýchlejší bol Brit Lando Norris, ktorý mal o 0,242 sekundy lepší čas než jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri.
Tretí najrýchlejší bol Brit George Russell na Mercedese, ktorý zaostal za Norrisom o 0,886 sekundy.
Na rozdiel od piatkových tréningov, ktoré boli poznačené viacerými prerušeniami a nehodami, sa jazdcom podarilo udržať sa na trati v suchých podmienkach.
Norris predbehol Piastriho vo všetkých troch tréningoch. V celkovom poradí seriálu MS za ním zaostáva o 9 bodov.