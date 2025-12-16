Senna tam získal svoje prvé víťazstvo v F1. Hamilton prekonal Schumachera

Formula 1 v utorok oznámila, že sa v rokoch 2027 a 2028 vráti do Portugalska na základe dvojročnej dohody s portugalskou vládou, organizáciou Turismo de Portugal a promotérom Parkalgar, Parques Tecnológicos e Desportivos, S.A.
V kalendári nahradí Veľkú cenu Holandska v Zandvoorte, ktorej zmluva vyprší v sezóne 2026.
Autódromo Internacional do Algarve, známy skôr pod názvom Portimao, naposledy hostil preteky Formuly 1 v rokoch 2020 a 2021 a zohral kľúčovú úlohu pri návrate šampionátu k pretekaniu počas pandémie Covid-19. Informovala o tom oficiálna stránka formula1.com.
Okruh sa nachádza v idylickom Algarve, najjužnejšom regióne Portugalska, preslávenom nádhernými plážami a historickým šarmom.
Trať s dĺžkou 4,6 km ponúka jazdcom výraznú technickú výzvu, s dramatickými výškovými zmenami, ktoré vyvrcholia strmým klesaním do poslednej pravej zákruty vedúcej späť na cieľovú rovinku a do boxovej uličky.
Portugalsko má v histórii Formuly 1 významné miesto. Prvú Veľkú cenu hostilo v Porte už v roku 1958 a preteky sa v priebehu 75 rokov konali aj na okruhoch Monsanto a Estoril.
Na najvyšší stupeň víťazov v Portugalsku vystúpili niektorí z najväčších jazdcov histórie F1, vrátane Stirlinga Mossa, Alaina Prosta, Ayrtona Sennu a Nigela Mansella. Práve Senna tu v roku 1985 na okruhu Estoril získal svoje prvé víťazstvo vo Formule 1.
V novšej histórii bol Portimao miestom, kde Lewis Hamilton v roku 2021 prekonal rekord Michaela Schumachera v počte víťazstiev, keď dosiahol svoj 92. triumf v kariére.
Hamilton je zároveň jediným jazdcom zo súčasného štartového poľa, ktorý na tomto okruhu zvíťazil – šachovnicovú vlajku videl ako prvý aj v roku 2020.
„Záujem o usporiadanie Veľkej ceny formuly 1 je v Portugalsku vyšší ako kedykoľvek predtým,“ povedal generálny riaditeľ F1 Stefano Domenicali.
Ako možní kandidáti pre preteky seriálu MS F1 sa nedávno spomínali aj Južná Afrika, Thajsko a Kórejská republika.