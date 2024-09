V Red Bulle sa razom zmenila nálada. Frustovaný Horner: Už sa nebránime, ale naháňame

BAKU. Red Bull sa v šampionáte konštruktérov formuly 1 stal lovcom a "vrhne všetko" na to, aby získal späť vedúcu pozíciu pred McLarenom, povedal šéf tímu Christian Horner po pretekoch v Baku.

Horner povedal, že výsledok bol "veľkou ranou", ale stále je o čo hrať.

"Pozrite sa, teraz už nebránime, ale naháňame. Takže to opäť mení dynamiku a my do toho jednoducho dáme všetko," povedal novinárom.

"Teraz máme 20 bodov ako deficit, takže musíme útočiť."