Nebol som dosť rýchly, priznal Svitko. Ďalší Dakar? Niet cesty späť.

"Čím viac ľudí, tým viac problémov. Ja nepotrebujem osem ľudí, aby poskakovali okolo mňa, stačí mi jeden zodpovedný. Funguje to tak, KTM má štyroch jazdcov. Dvaja majú dlhšiu vidlicu, ďalší má iné pérovanie. Nie všetky motorky sú rovnaké, tím ju robí presne na mieru daného jazdca.

Následne ju mesiac testujú od rána do večera. Ja mám motorku, ktorú som si kúpil a nezváral ju doma a má svoje pérovanie a ideme na Dakar. Nie je to však taký rozdiel, že ja idem ´na škodovke 105-ke´ a oni na ´bavoráku´. Rozdiel je veľký práve v pretekároch."

Niet cesty späť

Svitko urobil v predposlednej etape férové gesto, keď potiahol 150 kilometrov českého pretekára Martina Micheka.

"Nie je to povinnosť, ale je to normálne. Sme kamaráti, takže prečo by som mu nepomohol s potiahnutím po asfaltovej ceste. Človek musí ukázať, že to nie je iba o výhre. Jednoducho je to môj kamarát a určite by to urobil každý. Nevnímam to tak, že by som urobil nejaký dobrý čin, bola to normálna vec," povedal pre TASR jazdec Slovnaft Rally Teamu.