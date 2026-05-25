Žarnovica privíta elitných pretekárov. Vaculík zabojuje o postup do Speedway Grand Prix

Najvýznamnejším podujatím žarnovickej plochodrážnej sezóny bude v sobotu 30. mája kvalifikácia majstrovstiev sveta do seriálu Speedway Grand Prix.
Na štartovej listine figuruje viacero súčasných účastníkov SGP i ďalšie známe mená svetovej plochej dráhy vrátane domáceho Martina Vaculíka. Informovala o tom Slovenská motocyklová federácia.
V Žarnovici sa predstavia štyria jazdci aktuálneho ročníka Speedway Grand Prix 2026 – Robert Lambert, Kacper Woryna, Michael Jepsen Jensen a Andžejs Lebedevs. Všetci budú bojovať o účasť v nasledujúcej sezóne prestížneho seriálu.
Lambert, ktorý žarnovickú dráhu dobre pozná, obsadil v uplynulom ročníku konečné siedme miesto vo svetovom poradí. Lebedevs, takisto známy slovenským fanúšikom, skončil šiesty.
Woryna je nováčikom v seriáli Grand Prix, kam sa vlani prebojoval aj cez žarnovickú kvalifikáciu.
V tejto sezóne už triumfoval na podujatí SGP v nemeckom Landshute, kde zdolal aj úradujúceho majstra sveta Bartosza Zmarzlika. Jepsen Jensen sa do Grand Prix vrátil po dlhšej prestávke.
Domáci diváci uvidia v akcii aj dlhoročného účastníka SGP Vaculíka. Zo známych mien sa predstaví aj Švéd Oliver Berntzon, ďalší bývalý jazdec seriálu Grand Prix.
Austráliu bude reprezentovať Jaimon Lidsey, bývalý juniorský majster sveta, ktorý vlani v Žarnovici obsadil druhé miesto na Zlatej prilbe SNP za Artemom Lagutom.
Na štarte nebudú chýbať ani český talent Adam Bednář a skúsený Václav Milík. Medzi jazdcov, ktorí môžu zasiahnuť do boja o popredné priečky, patria aj Francúz David Bellego či Argentínčan s talianskym pasom Nicolas Covatti.
Štartovú listinu dopĺňajú Slovinec Anže Grmek, Maďar Zoltán Lovas, Argentínčan Facundo Albin, Ukrajinec Andrij Rozaljuk a Rumun Andrei Popa. Na pozícii náhradníčky sa predstaví domáca Anna Hajková.
V kvalifikácii pôjde o postup do SGP Challenge. Miestenku si vybojuje päť najlepších jazdcov.