Verstappen by privítal v tíme Red Bullu Vettela. Malo by sa tu preňho nájsť miesto, hovorí

SPIELBERG. Holandský pilot F1 Max Verstappen by privítal prítomnosť Sebastiana Vettela na pozícii poradcu Red Bullu.

Osemdesiatdvaročný Rakúšan je súčasťou tímu od jeho začiatkov v roku 2005.

„Nie je to zatiaľ žiadna vážnejšie diskusia, no rokujeme o tom. Helmut už párkrát povedal, že odíde, no stále je pri tíme. Ja mu prajem veľa síl a dúfam, že zostane ešte dlho,“ povedal pre televíziu ORF 37-ročný Nemec.