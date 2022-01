Útočiť či ísť opatrne? Neviem. Etapy sú zradné, vraví Svitkov súper

Lenže bez 15-minútovej penalizácie by bol teraz už šiesty. Po výmene motora je preňho táto priečka prakticky nereálna.

Sunderland urobil chybu v navigácii

„V popise k etapám sme mali, že dnešná a zajtrajšia etapa budú zradné. Mason Klein mal ťažký pád, zastal som pri ňom, aby som zistil ako na tom je,“ opisoval 10. etapu Sam Sunderland pre dakar.com.

Aj on medzi favoritmi stratil, hoci nie veľa.

„Urobil som v navigácii chybu a vošiel som do nesprávneho kaňona, uvedomil som si to a vrátil som sa. No som frustrovaný.

Hoci je poradie celkom vyrovnané nikto nevie, či má útočiť alebo jazdiť opatrne. Snažil som sa jazdiť najlepšie ako som vedel,“ doplnil Sunderland, ktorý v stredu stratil až jedenásť minút a celkovo je druhý.