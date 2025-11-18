Piastri získal v Austrálii ocenenie. Svojimi výkonmi inšpiroval najviac obyvateľov

MELBOURNE. Austrálsky jazdec seriálu F1 Oscar Piastri získal vo svojej domovine Cenu Sira Donalda Bradmana.
Ocenenie sa udeľuje športovcovi, ktorý svojimi výkonmi počas roka „najviac inšpiroval“ obyvateľov Austrálie.
Cena, ktorá nesie názov „The Don Award“, je pomenovaná po legendárnom hráčovi kriketu.
Bradman sa považuje za najlepšieho pálkara v histórii tohto športu a jeho životný príbeh je súčasťou kultúrneho dedičstva Austrálie.
„Všetci v našej krajine vedia, čo táto legenda reprezentovala a akú má u nás povesť. Som nesmierne hrdý, že som mohol získať toto ocenenie. Reprezentovanie krajiny vo svete je pre mňa vždy veľkým zážitkom,“ citovala Piastriho agentúra AFP. Ocenenie udeľuje Austrálska Športová sieň slávy od roku 1985.
Seriál F1 v minulosti ovládli dvaja Austrálčania, podarilo sa to Jackovi Brabhamovi a Alanovi Jonesovi.
Dvadsaťštyriročný člen tímu McLaren bol v tejto sezóne na čele celkového poradia počas pätnástich pretekov.
O post lídra prišiel na konci októbra v Mexiku, kde ho štyri podujatia pred koncom sezóny vymenil na čele tímový kolega Lando Norris.
Do konca seriálu zostávajú ešte tri veľké ceny, Piastri stráca na Norrisa 24 bodov.