VIDEO: Otec Verstappena mal počas rely v Belgicku desivú nehodu. Zábery vyzerali hrozivo

Otec jazdca Formuly 1 Maxa Verstappena Jos mal nehodu počas rely v Belgicku a z pretekov musel odstúpiť.
Nad svojím autom stratil kontrolu a narazil do stromu počas špeciálnej etapy. Pred tým mu patrilo celkovo tretie miesto.
Verstappen aj spolujazdec Jasper Vermeulen sa nezranili, hoci zábery ukazovali rozsiahle poškodenie auta. Vo vysokej rýchlosti vyletel zo zákruty a vozidlo skončilo na streche.
VIDEO: Havária Josa Verstappena
Okamžite sa tam ponáhľali fanúšikovia či bezpečnostná služba. Kým k autu došli, na zemi bolo množstvo úlomkov zo zdemolovaného vozidla.
Jos sa na tohtoročných podujatiach zúčastnil aj bez svojho obvyklého spolujazdca Renauda Jamoula, ktorý nebol k dispozícii po operácii členka.