Cíti, že je vo forme. Neplánujem tak skoro skončiť, vraví Hamilton

MONZA. Sedemnásobný šampión seriálu majstrovstiev sveta monopostov F1 Lewis Hamilton sa nechystá do športového dôchodku ani v 37 rokoch.

Britský pilot má zmluvu s Mercedesom do konca budúcej sezóny, no podľa jeho slov chce v nemeckom tíme jazdiť "až do dňa mojej smrti".

V aktuálnom ročníku najprestížnejšej motoristickej série zatiaľ nezvíťazil, pričom v predošlých 15 sezónach kariéry sa mu to vždy podarilo aspoň raz.

"V ostatných rokoch sa veľa hovorilo o mojom odchode, ale ja sa cítim lepšie ako kedykoľvek predtým. Sústredím sa na svoje zdravie.