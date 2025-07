Norris sa cíti ako komplexný jazdec. Nebude to zlyhanie, ak nezískam titul, hovorí

Dvadsaťpäťročný Brit vstupoval do sezóny ako favorit na titul, no zatiaľ ho zatienil mladší Piastri, ktorý má na konte päť víťazstiev, kým Norris len tri.

Ak by sa mu nepodarilo získať titul, Norris v stredu uviedol: „Musel by som povedať, že som nesplnil svoj cieľ, ale nemyslím si, že by sa to dalo nazvať zlyhaním, pretože nemám pocit, že by som zlyhal.“

„Možno som len nenaplnil to, čo som od seba očakával alebo na akej úrovni som mal byť v určitých momentoch.

Ak by to bolo celé jednoduchšie a cieľ by som nesplnil, možno by sa to dalo nazvať zlyhaním. Ale keď máte 24 pretekov, je to extrémne dlhá sezóna proti tým najlepším na svete. Nemyslím si, že sa to dá nazvať zlyhaním. Možno len neúspech.“