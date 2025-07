Chystá sa veľká prestupová bomba v F1? Verstappen chce využiť klauzulu a odísť z Red Bullu

AMSTERDAM. Holandský automobilový pretekár Max Verstappen údajne začal rokovanie o prestupe do tímu Mercedes so šéfom nemeckej stajne F1 Totom Wolffom. V stredu o tom informovali talianske médiá.

Ten sa začal po vlaňajšom obvinení šéfa tímu Christiana Hornera zo sexuálneho obťažovania a zrejme najväčšou ranou pre rakúsku stajňu bol odchod technického riaditeľa Adriana Neweyho.

Už vlani prišiel Red Bull o Pohár konštruktérov a v tejto sezóne figuruje po 11 z 24 veľkých cien na štvrtom mieste s priepastnou stratou na vedúci McLaren.

Špekulácie o možnom prestupe Verstappena sa zvýšili počas VC Rakúska, keď súčasný pilot „strieborných šípov“ George Russell prezradil médiám, že zatiaľ nedostal nový kontrakt.

Taliansky Sky Sports najnovšie informoval, že Verstappen by rád zrušil zmluvu so svojím súčasným zamestnávateľom, ktorá má platnosť do roku 2028.