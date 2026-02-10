Antonelli mal nehodu neďaleko svojho domu. Jeho Mercedes narazil do oporného múru

Taliansky jazdec F1 Kimi Antonelli vyviazol bez zranení z dopravnej autonehody, ktorú mal neďaleko svojho domu v San Maríne. Jeho tím Mercedes informoval, že súčasťou incidentu neboli iné vozidlá.
„Môžeme potvrdiť, že Kimi bol v sobotu večer zapojený do dopravnej nehody neďaleko svojho domu v San Maríne,“ uviedol tím Mercedes v oficiálnom vyhlásení.
„Polícia dorazila na miesto po tom, čo ju zavolal Kimi. Jeho auto bolo jediné zapojené do nehody a hoci jeho vozidlo bolo poškodené, Kimi bol bez zranení.“
Športový denník La Gazzetta dello Sport uviedol, že jeho Mercedes narazil do oporného múru pozdĺž Superstrady v San Maríne.