Antonelli mal nehodu neďaleko svojho domu. Jeho Mercedes narazil do oporného múru

    Na archívnej snímke z 5. septembra 2025 taliansky jazdec F1 Kimi Antonelli z tímu Mercedes.
    Na archívnej snímke z 5. septembra 2025 taliansky jazdec F1 Kimi Antonelli z tímu Mercedes. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. feb 2026 o 14:30
    Súčasťou incidentu neboli iné vozidlá.

    Taliansky jazdec F1 Kimi Antonelli vyviazol bez zranení z dopravnej autonehody, ktorú mal neďaleko svojho domu v San Maríne. Jeho tím Mercedes informoval, že súčasťou incidentu neboli iné vozidlá.

    „Môžeme potvrdiť, že Kimi bol v sobotu večer zapojený do dopravnej nehody neďaleko svojho domu v San Maríne,“ uviedol tím Mercedes v oficiálnom vyhlásení.

    „Polícia dorazila na miesto po tom, čo ju zavolal Kimi. Jeho auto bolo jediné zapojené do nehody a hoci jeho vozidlo bolo poškodené, Kimi bol bez zranení.“

    Športový denník La Gazzetta dello Sport uviedol, že jeho Mercedes narazil do oporného múru pozdĺž Superstrady v San Maríne.

    dnes 14:30
