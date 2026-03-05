Hollywoodsky trhák F1 bude mať pokračovanie. Hamilton píše scenár pre ďalšiu časť

Lewis Hamilton prezradil, že pracuje na pokračovaní úspešného filmu s Bradom Pittom "F1" a že sa píše scenár. Premiéra bola minulý rok.
Režíroval ho Joseph Kosinski, ktorý okrem iného natočil aj film "Top Gun: Maverick". Medzi producentmi boli Jerry Bruckheimer a sedemnásobný majster sveta Formuly 1.
"Už pracujeme na prvom scenári," povedal jazdec Ferrari v Melbourne pred Veľkou cenou Austrálie, ktorá je zároveň prvým pretekom sezóny.
"Prvé stretnutie sme mali koncom minulého roka – ja, Jerry a Joe sme sa rozprávali o rôznych nápadoch, rôznych smeroch, ktorými by sme sa mohli so scenárom uberať. Je to naozaj vzrušujúce. Som nadšený. Prvýkrát to bolo veľmi intenzívne. Teraz som si už na to zvykol, takže viem, čo môžem očakávať," uviedol Brit.
V prvom filme hral Pitt veterána, ktorého priviedli, aby podporil upadajúci tím Formuly 1, ktorý viedol jeho bývalý tímový kolega, ktorého hral Javier Bardem.
Talentovaný nováčik tímu, ktorého hral Damson Idris, staršieho jazdca nenávidel a mali zložitý vzťah. Bol to trhák, ktorý celosvetovo zarobil viac ako 630 miliónov amerických dolárov (približne 542 313 450 eur).
"Je úžasné vidieť, aký veľký dopad to malo, koľko ľudí si film zamilovalo. Stále dostávam správy od ľudí, ktorí film ešte len teraz pozerajú a ako im otvoril oči o tom, o čom tento šport je," prezradil ďalej Hamilton.
"Pokračovania nie sú vždy skvelé. Ale máme super tím, skvelé obsadenie a scenáristu. Takže si s tým nerobím starosti. Ale dáme si na to čas a uistíme sa, že to urobíme presne tak, ako to má byť," avizoval britský jazdec Ferrari.
Na otázku, či by ho nelákalo hrať v pokračovaní, odpovedal, že "nemá veľkú chuť byť pred kamerou a mal veľa príležitostí hrať vo filmoch".
"Veľmi sa mi páčila myšlienka byť v pozadí. Bol to úžasný zážitok a myslím si, že je to oveľa príjemnejšie ako byť skutočne pred kamerou," dodal Hamilton.