ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Rakúska dnes, formula 1 2025 LIVE

Zdravím všechny formulové fanoušky! Královna motorsportu se tento víkend po návštěvě v Kanadě vrací do Evropy, přičemž tentokrát se představí v sousedním Rakousku. Právě Red Bull Ring je přitom tratí s nejnižším počtem zatáček v současném kalendáři F1, a tak lze očekávat naprosto minimální rozdíly v bojích o umístění na startu v nedělním závodě. Sobotní kvalifikace vypukne v 16:00 a u přenosu je každý fanoušek formule 1 srdečně vítán.



Red Bull Ring:

Jak již bylo zmíněno, nikde jinde monopost formule 1 nemusí zatočit méněkrát než právě na Red Bull Ringu. Štýrský okruh, který se dříve jmenoval Österreichring či A1 Ring, totiž obsahuje pouze deset zatáček a na první pohled by jich nejeden fanoušek napočítal ještě méně. Trať je dlouhá 4,318 kilometru, čímž se řadí mezi nejkratší v sezóně, přesto zde ale najdeme dvě DRS zóny, přičemž první je na cílové rovince a druhá následuje po třetí zatáčce, kde loni kolidoval Verstappen s Norrisem. Poprvé zde F1 závodila v roce 1970, kdy zde zvítězil Jacky Ickx, rekord trati drží z roku 2018 Kimi Räikkönen.



Páteční tréninky:

Úvodní trénink – jako by plynule navázal na kanadský víkend – se nejvíce vydařil Georgi Russellovi, který byl nejrychlejším pilotem nejen po závěrečných pokusech na měkkých pneumatikách, ale i v průběhu tréninku na sadě nejtvrdší. Britský pilot byl pronásledován Maxem Verstappenem, který na něho ztratil pod jednu desetinu sekundy. Třetí byl však současný lídr šampionátu Oscar Piastri, jenž se v Rakousku bude společně s celým McLarenem vrátit na pódium. A první náznak návratu na vrchol přišel hned ve druhém volném tréninku, kdy piloti papájové stáje obsadili první dvě příčky, přičemž první Lando Norris získal na třetího Maxe Verstappena náskok přes tři desetiny sekundy.



Aktuální rozložení sil:

Oscar Piastri i navzdory čtvrtému místu z posledního závodu navýšil svůj náskok na čele šampionátu na 22 bodů na svého týmového kolegu Landa Norrise. Ten se bude po kolizi v závěru VC Kanady právě s Piastrim chtít předvést v lepším světle a stáhnout co největší množství bodů. Na třetím místě se již s vyšším odstupem (43 bodů) drží úřadující mistr světa Max Verstappen, jehož Red Bull ale v Kanadě vykazoval slušné tempo, a i díky druhému místu může živit naděje na své již páté vítězství na domácí trati rudých býků. Poněkud překvapivě však nejrychlejším týmem uplynulého závodního víkendu byl Mercedes, který poprvé v sezóně dosáhl nejen na vítězství, ale i na dvojnásobnou účast na pódiu a je tedy otázkou, zda se do bojů o první příčky zapojí i tentokrát.