Austrálčan skončil v tíme Alpine. Bude sa venovať iným kariérnym príležitostiam

    Jack Doohan. (Autor: REUTERS)
    TASR|13. jan 2026 o 12:57
    Absolvoval v monoposte dovedna šesť podujatí. Potom ho nahradil argentínsky rovesník Franco Colapinto.

    Austrálsky automobilový pretekár Jack Doohan ukončil svoje pôsobenie v tíme Alpine z prestížneho seriálu F1. Francúzska stajňa sa dohodla s 22-ročným jazdcom na vzájomnom ukončení spolupráce po jeho debutovej sezóne.

    Doohan absolvoval v monoposte Alpinu dovedna šesť podujatí. Potom ho nahradil argentínsky rovesník Franco Colapinto a Doohan plnil funkciu rezervného jazdca. Alpine informoval, že Doohan sa bude venovať iným kariérnym príležitostiam.

    Prvý z trojice predsezónnych testov sa začne 26. januára v Barcelone.

    dnes 12:57
