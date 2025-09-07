Na trati nemal čo robiť, hnevali sa Česi. Staněka v súboji o víťazstvo zostrelil súper

MONZA. Český pretekár formuly 2 Roman Staněk mal obrovskú smolu počas nedeľňajšej Veľkej ceny Talianska na okruhu v Monze.
Po tom, čo sa do hlavných pretekov kvalifikoval z tretieho miesta, sa posunul o priečku vyššie a s Britom Lukeom Browningom zvádzal súboj o víťazstvo.
Ten však najskôr prerušil a napokon aj predčasne ukončil Arvid Lindblad, ktorý na monoposte Camposu Racing spôsobil v priebehu pár minút dve nehody.
Najskôr pred šikanou Ascari narazil do Íra Alexa Dunnea. Ten skončil v bariére, preteky sa pre neho skončili a na trať musel prísť safety car.
Keď však bezpečnostné vozidlo išlo späť do boxov, pri nájazde do prvej zákrute urobil Lindblad ďalšiu chybu, ktorou tentokrát ovplyvnil boj o víťazstvo. V pozícii smoliara bol Staněk, ktorý dostal ranu zo slepej strany.
VIDEO: Arvid Lindblad zostrelil Romana Staněka na VC Talianska 2025
Zarážajúce na tom je, že Lindblad mal po predošlej nehode poškodené predné krídlo, ale do boxov nezamieril. Napriek tomu bol v úvode 11. kola až príliš agresívny, prebrzdil a napálil to do monopostu Invicte.
"To snáď nie je pravda. Arvid Lindblad to s poškodeným krídlom zase nedobrzdil a trafil českého pretekára. Brit nemal na trati, čo robiť.
Keď mu nevymenili spojler, mali komisári mávať čiernou vlajkou s oranžovým pruhom, pretože s takýmto autom pokračovať v chráme rýchlosti zaváňalo problémov," hovoril nahnevaný komentátor Nova Sportu Zdeněk Míka.
"Toto nechceme vidieť. Roman v tom bol absolútne nevinne. Ani neviem, čo mám povedať, toto do formule 2 nepatrí," doplnil ho kolega Richard Tesař.
Lindblad do vysielačky povedal, že mal problém s brzdami, no celkovo pokazil preteky až trom jazdcom. Okrem Dunnea a Staněka, ktorí museli odstúpiť, sa na úlomkoch roztočil Francúz Victor Martins.
Luke Browning napokon udržal prvé miesto a dosiahol prvý triumf v sezóne. Lídrom celkového poradia zostáva v Monze piaty Leonardo Fornaroli.