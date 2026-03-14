Je to oficiálne. Vedenie formuly 1 vyškrtlo z kalendára dve podujatia

Aprílové Veľké ceny formuly 1 v Bahrajne a Saudskej Arábii sa kvôli vojnovému konfliktu s Iránom neuskutočnia.
Oznámili to dnes predstavitelia elitného motoristického seriálu. Preteky nebudú tento rok nahradené, takže sezóna bude mať namiesto 24 len 22 Veľkých cien.
Grand Prix Bahrajnu sa mala ísť 12. apríla a Veľká cena Saudskej Arábie o týždeň neskôr.
Obe krajiny boli zasiahnuté iránskymi strelami v odvete na útok USA a Izraela na Irán, ktorý sa začal 28. februára.
Kvôli útokom, ktoré zasiahli aj letisko v Bahrajne, zrušila už na začiatku marca spoločnosť Pirelli chystané testovanie pneumatík na okruhu v Sáchire.
Seriál majstrovstiev sveta odštartoval minulý týždeň úvodnú Grand Prix v Austrálii. V nedeľu je na programe Veľká cena Číny v Šanghaji a tretia zastávka bude nasledovať o dva týždne v Japonsku.
Po nej budú mať tímy po zrušení dvoch pretekov do Veľkej ceny Miami päťtýždňovú pauzu.