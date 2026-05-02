Skvelá zápletka pred Veľkou cenou Miami. V kvalifikácii skončili v popredí až štyri tímy

Formula 1 - Veľká cena Miami 2026
Kvalifikácia:
1.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
1:27,798 min
2.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 0,166 s
3.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,345 s
4.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 0,385 s
5.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 0,399 s
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 0,521 s
7.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 0,702 s
8.
Franco Colapinto
Argentína
Alpine
+ 0,964 s
9.
Isack Hadjar
Francúzsko
Red Bull
+ 0,991 s
10.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
+ 1,012 s
Taliansky pretekár Andrea Kimi Antonelli si tretíkrát po sebe vybojoval pole position. Po tom, čo uspel v Číne a Japonsku ovládol kvalifikáciu na nedeľňajšiu veľkú cenu aj na okruhu v americkom Miami.
V jej záverečnej časti predviedol najrýchlejší čas 1:27,798 minúty a z prvého miesta na štarte sa pokúsi zvýšiť svoj náskok na čele šampionátu.
Trochu prekvapujúco bol jeho hlavným kvalifikačným súperom Max Verstappen na Red Bulle, ktorý za 19-ročný Talianom zaostal o 166 tisícin sekundy.
Fanúšikovia kráľovnej motošportu sa v nedeľu rozhodne majú na čo tešiť, pretože na základe kvalifikačných výsledkov sa na štarte postavia do prvých dvoch radov jazdci zo štyroch rôznych tímov.
Tretí skončil v kvalifikácii Charles Leclerc na Ferrari (+ 0,345 s), pričom úradujúceho šampióna Landa Norrisa na McLarene zdolal o štyri stotiny.