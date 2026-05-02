    Skvelá zápletka pred Veľkou cenou Miami. V kvalifikácii skončili v popredí až štyri tímy

    Kimi Antonelli si podáva ruku s Maxom Verstappenom po kvalifikácii na VC Miami 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|2. máj 2026 o 23:45
    Kimi Antonelli potvrdil pozíciu lídra šampionátu.

    Formula 1 - Veľká cena Miami 2026

    Kvalifikácia:

    1.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    1:27,798 min

    2.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    + 0,166 s

    3.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 0,345 s

    4.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 0,385 s

    5.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 0,399 s

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 0,521 s

    7.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 0,702 s

    8.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    + 0,964 s

    9.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Red Bull

    + 0,991 s

    10.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    + 1,012 s

    Taliansky pretekár Andrea Kimi Antonelli si tretíkrát po sebe vybojoval pole position. Po tom, čo uspel v Číne a Japonsku ovládol kvalifikáciu na nedeľňajšiu veľkú cenu aj na okruhu v americkom Miami.

    V jej záverečnej časti predviedol najrýchlejší čas 1:27,798 minúty a z prvého miesta na štarte sa pokúsi zvýšiť svoj náskok na čele šampionátu.

    Trochu prekvapujúco bol jeho hlavným kvalifikačným súperom Max Verstappen na Red Bulle, ktorý za 19-ročný Talianom zaostal o 166 tisícin sekundy.

    Fanúšikovia kráľovnej motošportu sa v nedeľu rozhodne majú na čo tešiť, pretože na základe kvalifikačných výsledkov sa na štarte postavia do prvých dvoch radov jazdci zo štyroch rôznych tímov.

    Tretí skončil v kvalifikácii Charles Leclerc na Ferrari (+ 0,345 s), pričom úradujúceho šampióna Landa Norrisa na McLarene zdolal o štyri stotiny.

    Formula 1 2026

    Formula 1

