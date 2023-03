V Saudskej Arábii opäť dominoval Red Bull, Alonsa pripravila o pódium penalizácia

Sergio Pérez, víťaz: "Rovnako ako vlani, aj tentoraz mi Safety car skomplikoval život. Napokon som to dotiahol do víťazného konca. Bola to výborná práca celého tímu. Počas víkendu sme riešili mnohé technické problémy."

Max Verstappen, 2. miesto: "Nebolo jednoduché od začiatku prenasledovať toľko monopostov. Postupne to však išlo. Na konci sme už stiahli motory a netlačili na to."

Fernando Alonso: "Kto by to bol povedal pred mesiacom? Máme skvelý štart do sezóny. Dostal som trest, takže v budúcnosti si to musím postrážiť. Red Bull je momentálne nad naše sily, ale ostatných máme za sebou."