Verstappen ovládol aj domáce preteky, Hamilton v závere prišiel o pódium

Max Verstappen, víťaz: "Nebolo to také jednoznačné, ako by sa mohlo zdať. Výborne sme zvládli virtuálny aj safety car. Neskôr som musel prezuť "hardy" za mäkšie pneumatiky. Najskôr som sa prepadol, ale na trati som mal lepšiu rýchlosť a po reštarte som mohol zaútočiť na Lewisa Hamiltona a predbehnúť ho. Bol to fantastický víkend a som rád, že sme spravili radosť domácim fanúšikom."

George Russell, 2. miesto: "Dnes sme mali výbornú rýchlosť a to nám dodá sebadôveru do ďalších pretekov. Je príjemné vidieť na pódiu tri rozdielne značky."

Charles Leclerc, 3. miesto: "Náskok Red Bullu je už príliš veľký. My berieme sezónu preteky za pretekmi a uvidíme, ako to dopadne. Dnes sa toho nedalo viac urobiť. Max si išiel svoje a výborné tempo mali aj Mercedesy. Musel som si dávať pozor na pneumatiky, aby vydržali."