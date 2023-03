Verstappen odštartoval novú sezónu jasným triumfom, Alonso sa dostal na pódium

/zdroj: Sport 2/

Max Verstappen, víťaz: "Máme dobré pretekárske auto a výsledok to iba potvrdil."

Sergio Pérez, 2. miesto: "Nevydarený štart sa ukázal ako veľká chyba. To ma vyšachovalo z hry o víťazstvo. Proti Maxovi by som to však aj tak mal ťažké."

Fernando Alonso, 3. miesto: "Dnes som si preteky veľmi užil. Ako tím sme dosiahli výborný výsledok. Gratulujem aj Lanceovi (Strollovi) k umiestneniu."