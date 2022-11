Verstappen na záver zvíťazil, jeho kolega nezvládol drámu. Hamilton preteky nedokončil

Max Verstappen, víťaz: "Je úžasné, čo sme v tejto sezóne dokázali. Nebude to jednoduché zopakovať, ale spravíme pre to maximum. Dnes to bolo o manažmente a správnej stratégii. Vyšlo mi to dobre, no škoda, že nie aj Sergiovi."

Charles Leclerc, 2. miesto: "Napriek chorobe som išiel na 110 percent od prvého do posledného kola. Vedeli sme, že Péreza môžeme zdolať iba inou stratégiou než mal Red Bull. Stále máme čo zlepšovať. Stratégiu, pretekové tempo aj ďalšie veci."

Sergio Pérez, 3. miesto: "Je to tak, ako to je. Dal som do toho všetko, žiaľ, nevyšlo to. Verím, že o rok sa vrátime silnejší."