ONLINE: Veľká cena Abú Zabí 2022 dnes (formula 1)

Vítam všetkých fanúšikov F1tky pri poslednom závode tejto sezóny, s ktorou sa rozlúčime ako tradične vo Veľkej cene Abú Dhabi.



Kvalifikácia



Záverečnú kvalifikáciu sezóny si víťazstvom poistil Max Verstappen zo stajne Red Bull. S druhým miesto môže byť spokojný jeho tímový kolega Sergio Pérez, ktorý tesne zdolal Charlesa Leclerca z Ferrari. S Formulou 1 lúčiaci sa Sebastian Vettel a Daniel Ricciardo sa zmestili do TOP 10 a odštartujú z 9. respektíve z 10. miesta.

V minulej sezóne sa rozhodovalo o majstrovi práve až do posledného závodu, do toho dnešného vstupuje Max Verstappen už ako dvojnásobný šampión.