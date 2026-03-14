Russell triumfoval v napínavom šprinte. Ferrari ho v Číne naháňalo až do cieľa

Formula 1 - Veľká cena Číny 2026
Výsledky šprintu:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
33:38,998 min
2.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+0,674 s
3.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+2,554 s
4.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+4,433 s
5.
Andrea Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
+5,688 s
6.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+6,809 s
7.
Liam Lawson
N. Zéland
Racing Bulls
+10,900 s
8.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
+11,271 s
9.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+11,619 s
10.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
+13,887 s
Britský pretekár George Russell na Mercedese vyhral v sobotu úvodný šprint sezóny formuly 1 na Veľkú cenu Číny.
Na stupni víťazov ho doplnili jazdci Ferrari Charles Leclerc a Lewis Hamilton.
Russell štartoval z pole position, ktorú si vybojoval v piatkovej kvalifikácii, a hneď po štarte sa dostal pod tlak Ferrari.
Výborne odštartoval sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton, ktorý sa krátko dostal aj na čelo pretekov. Britský pilot Mercedesu však dokázal zareagovať a po napínavom súboji si vedenie vzal späť.
V záverečných kolách sa do boja o druhé miesto zapojil aj Charles Leclerc. Monačan napokon predstihol Hamiltona a zabezpečil Ferrari druhú priečku.
Russell si však udržal náskok aj po neskorom výjazde safety caru a po 19 kolách prešiel cieľom ako víťaz s náskokom približne siedmich desatín sekundy.
Štvrté miesto obsadil Lando Norris na McLarene, piaty skončil mladý talent Mercedesu Kimi Antonelli, ktorý dostal počas pretekov desaťsekundovú penalizáciu po kolízii.
Naopak, náročný šprint zažil úradujúci šampión Max Verstappen. Po slabšom štarte a problémoch s tempom sa prepadol a do cieľa prišiel až na deviatom mieste, tesne mimo bodovaných priečok.
Russell tak pokračuje v silnom úvode ročníka a po víťazstve v úvodnej veľkej cene potvrdil dominanciu Mercedesu aj v prvom šprinte sezóny.
"Nakoniec to bola celkom zábava. V hre bolo veľa stratégie a spôsob, akým robíte predbiehanie, nie je vôbec jednoduchý," citovala Russella agentúra DPA.
Hamilton zvíťazili v Šanghaji v šprinte pred rokom, tentoraz sa musel uspokojiť s tretím miestom.
„Bola to skvelá práca tímu. Je to úžasné. Patrí mu vďaka za to, že sme schopní byť v tejto pozícii a bojovať s Mercedesmi na čele. Od začiatku to bol tesný súboj. Ich rýchlosť na rovinkách je v tejto chvíli jednoducho až príliš vysoká, ale myslím, že som zviedol dobrý boj. Ale úplne som si odrovnal ľavú pneumatiku, takže som nebol schopný túto pozíciu udržať.
Mám oveľa lepšie auto, na ktorého vývoji som sa podieľal. Takže som v ňom rozhodne oveľa spokojnejší. Skončiť tretí nie je úplne najlepšie, ale zajtra sa budem snažiť ešte viac," uviedol Brit pred nedeľňajšou Veľkou cenou.
Ferrari ukázalo konkurencieschopné tempo a naznačilo, že boj o víťazstvo v hlavnej nedeľnej veľkej cene môže byť mimoriadne vyrovnaný.