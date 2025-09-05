    Monako zostáva v kalendári F1. Predĺžili zmluvu do roku 2035

    Veľká cena Monaka
    Veľká cena Monaka (Autor: TASR/AP)
    5. sep 2025 o 16:39
    Veľká cena Monaka sa koná nepretržite od roku 1955.

    LONDÝN. Veľká cena Monaka zostane v kalendári MS F1 minimálne do roku 2035. V piatok to potvrdil výkonný riaditeľ prestížneho seriálu Stefano Domenicali.

    Jedno z najikonickejších dejísk F1 bolo súčasťou súťažného kalendára vo vôbec prvej sezóne v roku 1950 a okrem „covidového“ ročníka v ňom od roku 1955 figuruje nepretržite.

    „Ulicami Monaka sa ozýva zvuk Formuly 1 už od jej prvých dní, takže s potešením oznamujem predĺženie tohto fantastického podujatia do roku 2035.

    Sú to ikonické preteky, ktoré milujú všetci jazdci a fanúšikovia. Vďaka umiestneniu v jednom z najočarujúcejších kniežatstiev sveta majú jedinečnú atmosféru,“ citovala Domenicaliho agentúra AFP.

    Veľká cena Monaka
    Veľká cena Monaka
    Monako zostáva v kalendári F1. Predĺžili zmluvu do roku 2035
    dnes 16:39
