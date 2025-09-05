Monako zostáva v kalendári F1. Predĺžili zmluvu do roku 2035

LONDÝN. Veľká cena Monaka zostane v kalendári MS F1 minimálne do roku 2035. V piatok to potvrdil výkonný riaditeľ prestížneho seriálu Stefano Domenicali.
Jedno z najikonickejších dejísk F1 bolo súčasťou súťažného kalendára vo vôbec prvej sezóne v roku 1950 a okrem „covidového“ ročníka v ňom od roku 1955 figuruje nepretržite.
„Ulicami Monaka sa ozýva zvuk Formuly 1 už od jej prvých dní, takže s potešením oznamujem predĺženie tohto fantastického podujatia do roku 2035.
Sú to ikonické preteky, ktoré milujú všetci jazdci a fanúšikovia. Vďaka umiestneniu v jednom z najočarujúcejších kniežatstiev sveta majú jedinečnú atmosféru,“ citovala Domenicaliho agentúra AFP.