ONLINE: Veľká cena Monaka 2025 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)

Speciální pravidlo Monaka Mezinárodní automobilová federace v reakci na loňskou VC zavádí pro letošek speciální pravidlo. Týmy budou mít povinnost zastavit v boxech dvakrát a během závodu tak vystřídat tři sady pneumatik. FIA si od pravidla slibuje zatraktivnění VC, kde se prakticky vůbec nepředjíždí. Nebyla by to ale FIA, kdyby pravidla nebyla komplikovaná. Pravidlo tří sad neznamená, že jezdci nutně musí vystřídat všechny tři tvrdosti pneumatik, případně vystřídat suché, přechodné a do mokra. Pokud nebude pršet, musejí vystřídat minimálně dvě sady, jako je tomu normálně, jednu barvu ale pojedou dvakrát (pokud nepojedou všechny tři). Pokud bude pršet, dostanou od Pirelli jednu sadu navíc od obou typů gum (normálně dostávají dvě). Co se penalizací za nesplnění pravidla týče, opět je to lehce zmatečné. Pokud závod přeruší červená vlajka a nebude možné ho restartovat (například vyprší časové okno), každý pilot, který dvakrát nezastavil, dostane trest 30 vteřin. Pokud se závod normálně odjezdí, pak bude diskvalifikován, jako je tomu normálně.

