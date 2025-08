McLareny sa bili o triumf až do konca. Frustrovaný Leclerc neskončil ani na pódiu

Lando Norris, víťaz: „Som ´mŕtvy´, bolo to veľmi ťažké. Na začiatku sme neplánovali jednu zastávku, ale po prvom kole to bola naša jediná možnosť, ako sa vrátiť do hry. V záverečnom súboji s Oscarom som išiel na maximum. Dosiahli sme perfektný výsledok. Bojujeme obaja tvrdo, je náročné a zároveň zábavné pretekať proti Oscarovi. Myslím si, že on dnes podal dobrý výkon a ja som sa len snažil udržať sa vpredu. Podstatná vec je, že sme získali pre tím 200. víťazstvo v F1.“

Oscar Piastri, 2. miesto: „Išiel som tak rýchlo, ako som vedel. Keď som videl Landa, vedel som, že ho budem musieť predbehnúť na trati, čo je tu oveľa ľahšie povedať, ako to urobiť. Skúsil som pár vecí, bolo to riskantné. Tím však odviedol skvelú prácu. Auto ožilo v druhej polovici pretekov a ja som bol celý víkend skvelý. Teším sa na pár týždňov voľna.“

George Russell, 3. miesto: „Som naozaj spokojný s dnešnými pretekmi. Včerajšia kvalifikácia bola pre mňa prekvapením, ako aj celý víkend. Som veľmi rád, že som sa vrátil späť na pódium.“