    Hlúpa chyba, hneval sa Piastri. V McLarene sa namiesto osláv búchajú po čele

    Oscar Piastri
    Fotogaléria (10)
    Oscar Piastri (Autor: TASR/AP)
    REUTERS|21. sep 2025 o 19:01
    ShareTweet0

    Piastri havaroval v Baku už v prvom kole.

    BAKU. Líder šampionátu Formuly 1 Oscar Piastri sa po nedeľňajšej havárii v úvodnom kole Veľkej ceny Azerbajdžanu otvorene priznal k vlastným chybám.

    Austrálčan hovoril o „jednoduchých omyloch, hlúpych chybách a zlých rozhodnutiach“, ktoré stáli McLaren cenné body.

    Piastri, ktorý vlani v Baku triumfoval, štartoval až z deviatej pozície po sobotnej nehode v kvalifikácii. Už na štarte však urobil chybu – pohol sa priskoro, prepadol sa na posledné miesto a navyše dostal päťsekundový trest.

    O pár zákrut neskôr pri brzdení zablokoval kolesá a tvrdo narazil do bariéry v piatej zákrute.

    VIDEO: Havária Piastriho v prvom kole VC Azerbajdžanu

    Tým sa skončila jeho séria 34 dojazdov za sebou a tiež bodovanie v každej doterajšej veľkej cene tejto sezóny. Náskok pred tímovým kolegom Landom Norrisom sa scvrkol zo 31 na 25 bodov.

    „Určite to nebol môj najlepší moment,“ priznal 24-ročný jazdec pre Sky Sports.

    „Pri štarte som to jednoducho prehnal s očakávaním. Hlúpa, jednoduchá chyba. Pri havárii som zas nezvládol špinavý vzduch tak, ako som mal, a do zákruty som išiel príliš rýchlo. Za to si môžem len ja sám.“

    Pre McLaren sa oslavy odkladajú

    McLaren dúfal, že už v Baku spečatí svoj druhý konštruktérsky titul v rade a jubilejný desiaty v histórii. Po Piastriho vypadnutí si však bude musieť na potvrdenie počkať minimálne do Singapuru.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Azerbajdžanu (formula 1 2025)
    Veľká cena Azerbajdžanu 2025
    Veľká cena Azerbajdžanu 2025
    Veľká cena Azerbajdžanu 2025
    Veľká cena Azerbajdžanu 2025
    10 fotografií
    Veľká cena Azerbajdžanu 2025Veľká cena Azerbajdžanu 2025Veľká cena Azerbajdžanu 2025Veľká cena Azerbajdžanu 2025Veľká cena Azerbajdžanu 2025Veľká cena Azerbajdžanu 2025

    Austrálčan, ktorý v tejto sezóne vyhral 7 z 17 veľkých cien, sa zatiaľ chybám takmer vyhýbal – výnimkou bolo len drobné vybehnutie z trate pri domácej VC v Melbourne. O to viac ho mrzelo, že práve Baku prinieslo „rozbitý“ víkend.

    „Piatok bol náročný, v sobotu som mal dobrý potenciál – mal som niekoľko veľmi silných sektorov, no nikdy som to neposkladal dohromady. A dnes prišli ďalšie zbytočné chyby. Bol to jednoducho chaotický víkend,“ zhodnotil.

    Zároveň však zdôraznil, že nehody neboli dôsledkom nedostatku rýchlosti: „Ak by som bol pomalý a snažil sa to dohnať, vtedy by ma to trápilo viac. Ale toto boli len obyčajné chyby v úsudku.

    Samozrejme, nie je to situácia, v ktorej chcem byť ja ani mechanici, pretože to bol pre nich ťažký víkend. Ale ak mám hľadať pozitívum, tak aspoň viem, že rýchlosť tam bola.“

    Piastri napokon vyzval k pokoju a zdôraznil, že šampionát je stále otvorený: „Je pred nami dlhá cesta. Jediné, na čo sa sústredím, je moja vlastná jazda.“

    Celkové poradie šampionátu

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    324

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    299

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    255

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    212

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    165

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    121

    7.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    78

    8.

    Alex Albon

    Thajsko

    Williams

    70

    9. 

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    39

    10. 

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Kick Sauber

    37

    11.

    Lance Stroll

    Kanada

    Aston Martin

    32

    12.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    31

    13.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    30

    14.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    30

    15.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    28

    16.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    28

    17.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    20

    18.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Kick Sauber

    18

    19.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    16

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Oscar Piastri
    Oscar Piastri
    Hlúpa chyba, hneval sa Piastri. V McLarene sa namiesto osláv búchajú po čele
    dnes 19:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Hlúpa chyba, hneval sa Piastri. V McLarene sa namiesto osláv búchajú po čele