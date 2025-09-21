Hlúpa chyba, hneval sa Piastri. V McLarene sa namiesto osláv búchajú po čele

BAKU. Líder šampionátu Formuly 1 Oscar Piastri sa po nedeľňajšej havárii v úvodnom kole Veľkej ceny Azerbajdžanu otvorene priznal k vlastným chybám.
Austrálčan hovoril o „jednoduchých omyloch, hlúpych chybách a zlých rozhodnutiach“, ktoré stáli McLaren cenné body.
Piastri, ktorý vlani v Baku triumfoval, štartoval až z deviatej pozície po sobotnej nehode v kvalifikácii. Už na štarte však urobil chybu – pohol sa priskoro, prepadol sa na posledné miesto a navyše dostal päťsekundový trest.
O pár zákrut neskôr pri brzdení zablokoval kolesá a tvrdo narazil do bariéry v piatej zákrute.
VIDEO: Havária Piastriho v prvom kole VC Azerbajdžanu
Tým sa skončila jeho séria 34 dojazdov za sebou a tiež bodovanie v každej doterajšej veľkej cene tejto sezóny. Náskok pred tímovým kolegom Landom Norrisom sa scvrkol zo 31 na 25 bodov.
„Určite to nebol môj najlepší moment,“ priznal 24-ročný jazdec pre Sky Sports.
„Pri štarte som to jednoducho prehnal s očakávaním. Hlúpa, jednoduchá chyba. Pri havárii som zas nezvládol špinavý vzduch tak, ako som mal, a do zákruty som išiel príliš rýchlo. Za to si môžem len ja sám.“
Pre McLaren sa oslavy odkladajú
McLaren dúfal, že už v Baku spečatí svoj druhý konštruktérsky titul v rade a jubilejný desiaty v histórii. Po Piastriho vypadnutí si však bude musieť na potvrdenie počkať minimálne do Singapuru.
Austrálčan, ktorý v tejto sezóne vyhral 7 z 17 veľkých cien, sa zatiaľ chybám takmer vyhýbal – výnimkou bolo len drobné vybehnutie z trate pri domácej VC v Melbourne. O to viac ho mrzelo, že práve Baku prinieslo „rozbitý“ víkend.
„Piatok bol náročný, v sobotu som mal dobrý potenciál – mal som niekoľko veľmi silných sektorov, no nikdy som to neposkladal dohromady. A dnes prišli ďalšie zbytočné chyby. Bol to jednoducho chaotický víkend,“ zhodnotil.
Zároveň však zdôraznil, že nehody neboli dôsledkom nedostatku rýchlosti: „Ak by som bol pomalý a snažil sa to dohnať, vtedy by ma to trápilo viac. Ale toto boli len obyčajné chyby v úsudku.
Samozrejme, nie je to situácia, v ktorej chcem byť ja ani mechanici, pretože to bol pre nich ťažký víkend. Ale ak mám hľadať pozitívum, tak aspoň viem, že rýchlosť tam bola.“
Piastri napokon vyzval k pokoju a zdôraznil, že šampionát je stále otvorený: „Je pred nami dlhá cesta. Jediné, na čo sa sústredím, je moja vlastná jazda.“
Celkové poradie šampionátu
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
324
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
299
3.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
255
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
212
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
165
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
121
7.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
78
8.
Alex Albon
Thajsko
Williams
70
9.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
39
10.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Kick Sauber
37
11.
Lance Stroll
Kanada
Aston Martin
32
12.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
31
13.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
30
14.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
30
15.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
28
16.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
28
17.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
20
18.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Kick Sauber
18
19.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
16