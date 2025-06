ONLINE: Veľká cena Španielska 2025 dnes, formula 1 LIVE (F1).

Zdravím všechny příznivce královny motorsportu Formule 1 a vítám Vás u dnešní velké ceny Španělska. Start závodu je naplánován na třetí hodinu odpolední a u přenosu jste všichni srdečně zváni.



Circuit de Catalunya:

nacházející se nedaleko metropole Barcelona bude hostit 9. podnik mistrovství světa vozů formule 1. Přesouváme se zde z nedalekého Monaka. Samotný okruh všichni jezdci moc dobře znají, neboť se hojně využíval a využívá na testování. Okruh je dlouhý 4657 metrů, má 8 pravých a 6 levotočivých zatáček a dvě DRS zóny.



Nová technická direktiva:

přišla do druhé třetiny sezóny a týká se flexibility křídel. Podle mnoha předzvěstím se očekávalo, že to omezí náskok McLarenu, nicméně po kvalifikace to tak jasné není.



Dozvuky Velké ceny Monaka:

Velkou cenu Monaka ovládl stylem Start – Cíl Lando Norris z McLarenu. Druhý domácí Leclerc a třetí Piastri. I přes dvě povinné zastávky v boxech jsme nebyli svědky moc akce a skoro vůbec se nepředjíždělo. Ihned po závodě tak přišlo mnoho hlasů, že by se Monako mělo zrušit a nebo by se závodní trať měla upravit.



Kvalifikace na velkou cenu Španělska:

Kvalifikaci ovládl lídr průběžného pořadí mistrovství světa Oscar Piastri z McLarenu, který o více než dvě desetiny rozdrtil svého týmového kolegu Landa Norrise. Třetí příčku si zajistil Max Verstappen. Domácí Fernando Alonso si vychutnal v polovině Q3 svůj jediný pokus, po kterém to chvíli vypadalo dle jeho reakcí, že vyhrál. Nakonec vystartuje z P10. Druhý domácí závodník, Carlos Sainz, neměl povedenou kvalifikaci a vystartuje až 18. Cunoda vyhořel a vyjede úplně poslední.