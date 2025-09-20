VIDEO: A prečo nie zvíťaziť? Piastri po hrozivej nehode netají najvyššie ambície

BAKU, Líder formuly 1 Oscar Piastri nevylúčil „ambiciózny“ triumf na Veľkej cene Azerbajdžanu, hoci po sobotňajšej havárii v kvalifikácii odštartuje až z deviateho miesta.
Niečo podobné sa už stalo – jeho krajan Daniel Ricciardo v roku 2017 vyhral v Baku na Red Bulle, aj keď v kvalifikácii narazil do bariéry a štartoval desiaty.
„Myslím si, že víťazstvo je odvážne, ale uvidíme,“ povedal 24-ročný Austrálčan pre Sky Sports. „Určite môžeme postúpiť dopredu. Auto je tento víkend rýchle a dúfam, že to dokážeme využiť.“
Piastri, ktorý vyhral sedem zo šestnástich doterajších pretekov a má náskok 31 bodov pred tímovým kolegom Landom Norrisom, v rozhodujúcej časti kvalifikácie havaroval bez zaznamenania času.
VIDEO: Nehoda Oscara Piastriho
Aj tak však odštartuje pred Charlesom Leclercom z Ferrari, ktorý havaroval ešte pred ním. Norris obsadil siedme miesto.
McLaren môže v nedeľu spečatiť druhý titul konštruktérov po sebe a to rekordne už so siedmimi pretekmi do konca, ak získa o deväť bodov viac ako Ferrari, bez výrazného zásahu Mercedesu a Red Bullu.
„Myslím, že som jednoducho brzdil trochu neskoro,“ priznal Piastri. „Údaje som ešte nevidel, ale keď zablokujete koleso, zvyčajne je to tým. Auto bolo v dobrej forme, preto ma mrzí, že to takto skončilo. Asi som sa snažil až príliš a zaplatil za to.“