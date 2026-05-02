ONLINE: Šprint pred Veľkou cenou Miami dnes, formula 1 2026 LIVE

    ONLINE: Šprintové preteky pred Veľkou cenou Miami F1 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|2. máj 2026 o 15:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos zo šprintu pred Veľkou cenou Miami 2026 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje počas víkendu štvrtým podujatím sezóny 2026, ktoré sa uskutoční na okruhu v americkom Miami.

    Pred nedeľňajšími hlavnými pretekmi sa uskutočnia aj šprintové preteky, do ktorých vyštartuje z najvýhodnejšej pozície Lando Norris na McLarene.

    ONLINE PRENOS: Šprint pred Veľkou cenou Miami 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2026
    02.05.2026 o 18:00
    Šprint Veľkej ceny Miami
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Postavenie na štarte – šprint

    1. rad: Lando Norris (GBR/McLaren), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
    2. rad: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
    3. rad: Max Verstappen (NED/Red Bull), George Russell (GBR/Mercedes)
    4. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
    5. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Pierre Gasly (FRA/Alpine)
    6. rad: Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), Nico Hülkenberg (GER/Audi)
    7. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Alexander Albon (THA/Williams)
    8. rad: Carlos Sainz (ESP/Williams), Arvid Lindblad (GBR/RB)
    9. rad: Liam Lawson (NZL/RB), Esteban Ocon (FRA/Haas)
    10. rad: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
    11. rad: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
    Pohár jazdcov

    1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 72 b
    2. George Russell (GBR/Mercedes) 63 b
    3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 49 b
    4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 41 b
    5. Lando Norris (GBR/McLaren) 25 b
    6. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 21 b
    7. Oliver Bearman (GBR/Haas) 17 b
    8. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 15 b
    9. Max Verstappen (NED/Red Bull) 12 b
    10. Liam Lawson (NZL/RB) 10 b
    11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 4 b
    12. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 4 b
    13. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 2 b
    14. Carlos Sainz (ESP/Williams) 2 b
    15. Esteban Ocon (FRA/Haas) 1 b
    16. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 1 b
    17. Nico Hülkenberg (GER/Audi)
    18. Alexander Albon (THA/Williams)
    19. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
    20. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
    21. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
    22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 135 b
    2. Ferrari (ITA) 90 b
    3. McLaren (GBR) 46 b
    4. Haas (USA) 18 b
    5. Alpine (FRA) 16 b
    6. Red Bull (AUT) 16 b
    7. Racing Bulls (ITA) 14 b
    8. Audi (SUI) 2 b
    9. Williams (GBR) 2 b
    10. Aston Martin (GBR) 0 b
    11. Cadillac (USA) 0 b
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu zo Šprintu v Miami.

    Po zaujímavej šprintovej kvalifikácii nás čakajú aj šprintové preteky. V nich bude mať najlepšie karty Lando Norris, ktorý včera zdolal lídra šampionátu Kimiho Antonelliho. Z tretieho miesta vyštartuje Oscar Piastri. Druhý muž priebežného poradia George Russell vyštartuje až zo šiestej priečky.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 18:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    ONLINE: Šprintové preteky pred Veľkou cenou Miami F1 2026.online
    ONLINE: Šprintové preteky pred Veľkou cenou Miami F1 2026.online
    ONLINE: Šprint pred Veľkou cenou Miami dnes, formula 1 2026 LIVE
    dnes 15:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»ONLINE: Šprint pred Veľkou cenou Miami dnes, formula 1 2026 LIVE