McLaren predstavil taktiku na úvod novej sezóny. Šéf priznal, ktoré tímy sú o krok vpred

Majstrovský tím Formuly 1 McLaren vstúpi do novej sezóny budúci týždeň „skôr v defenzíve“, keďže tempo by podľa šéfa tímu Andreu Stellu mali udávať Ferrari a Mercedes.
McLaren obhajuje oba tituly po tom, čo Brit Lando Norris ukončil štvorročnú nadvládu Maxa Verstappena z Red Bullu. Stajňa z Wokingu sa bude usilovať o tretí titul konštruktérov v rade.
Stella uviedol, že McLaren bol spokojný s priebehom deviatich testovacích dní v Bahrajne a Barcelone. Tím absolvoval 1 108 kôl a splnil všetky body zo svojho kontrolného zoznamu.
„Z pohľadu spoľahlivosti sme urobili dobrý pokrok a predovšetkým sa nám podarilo monopost zrýchliť,“ povedal v otázkach a odpovediach, ktoré tím poskytol pred úvodnou Veľkou cenou Austrálie v Melbourne.
Talian dodal, že pozitívne dojmy majú aj obaja jazdci – Norris aj jeho austrálsky tímový kolega Oscar Piastri.
„So všetkými neznámymi, ktoré testovanie prináša, môžem potvrdiť to, čo som povedal už v Bahrajne: obvyklí favoriti – striktne v abecednom poradí Ferrari, McLaren, Mercedes a Red Bull – sú krok pred zvyškom štartového poľa,“ uviedol.
„V rámci tejto vedúcej skupiny si myslíme, že Ferrari a Mercedes sú ešte o krok vpredu, hoci je ťažké presne vyčísliť veľkosť tohto náskoku.
„Keď sa karty vyložia na stôl, hlavným problémom bude vývoj. Ak použijem futbalovú metaforu, prvá časť sezóny bude z našej strany skôr defenzívna, s cieľom využiť protiútoky.“
Stella zároveň povedal, že monopost MCL40 bude v Melbourne v podstate rovnaký ako v Bahrajne, len s menšími aerodynamickými úpravami. Tím bude pokračovať aj v práci na znižovaní hmotnosti auta.
Formula 1 vstupuje do novej éry motorov s najväčšími zmenami pravidiel za posledné desaťročia a so zvýšením podielu elektrickej energie takmer na úroveň spaľovacieho motora.
Niektorí sa obávajú, že dôraz na manažment energie a nové prvky, ako sú režimy boost či predbiehania, prinesú iný typ pretekov, ktorý nemusí fanúšikov osloviť.
„Možno sme ešte nikdy nezažili takú významnú zmenu naraz, aspoň nie v tomto storočí,“ povedal Stella.
„Možno je ešte potrebné doladiť niektoré detaily, aby dianie na trati zodpovedalo popularite, ktorú náš šport dosiahol, aby bolo ľahko zrozumiteľné pre všetkých fanúšikov… a aby zostalo súťažou, v ktorej bojujú najrýchlejšie autá a najlepší jazdci.“