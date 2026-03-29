    Vášeň je pre neho viac ako peniaze. Verstappen zvažuje koniec vo formule 1

    TASR|29. mar 2026 o 19:28
    ShareTweet0

    Holandský automobilový jazdec Max Verstappen zvažuje, že po sezóne ukončí svoje pôsobenie v F1.

    Štvornásobný majster sveta to uviedol po nedeľňajšej Veľkej cene Japonska, v ktorej skončil na ôsmom mieste. V uplynulých štyroch rokoch stál v Suzuke na najvyššom stupienku.

    „Efjednotka mi v tejto sezóne prináša čoraz menej radosti. Po zavedení nových pravidiel si kladiem otázku, či to všetko ešte vôbec má zmysel a či nie je lepšie byť doma s mojou rodinou a priateľmi.

    Možno si poviete, že za tie peniaze to stojí, pre mňa je však prvoradá vášeň k tomuto športu a tá sa pomaly vytráca," uviedol frustrovaný Verstappen pre akreditované médiá.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Formula 1»Vášeň je pre neho viac ako peniaze. Verstappen zvažuje koniec vo formule 1