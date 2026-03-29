Vášeň je pre neho viac ako peniaze. Verstappen zvažuje koniec vo formule 1

Holandský automobilový jazdec Max Verstappen zvažuje, že po sezóne ukončí svoje pôsobenie v F1.
Štvornásobný majster sveta to uviedol po nedeľňajšej Veľkej cene Japonska, v ktorej skončil na ôsmom mieste. V uplynulých štyroch rokoch stál v Suzuke na najvyššom stupienku.
„Efjednotka mi v tejto sezóne prináša čoraz menej radosti. Po zavedení nových pravidiel si kladiem otázku, či to všetko ešte vôbec má zmysel a či nie je lepšie byť doma s mojou rodinou a priateľmi.
Možno si poviete, že za tie peniaze to stojí, pre mňa je však prvoradá vášeň k tomuto športu a tá sa pomaly vytráca," uviedol frustrovaný Verstappen pre akreditované médiá.