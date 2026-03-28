Verstappen nevedel po kvalifikácii nájsť slová. Som už viac než frustrovaný, hovorí

Holandský pretekár Max Verstappen z Red Bullu bol po kvalifikácii na VC Japonska opäť sklamaný zo štartu do novej sezóny F1.
Štvornásobný majster sveta sa nedostal ani do tretej časti kvalifikácie a preteky začne až z 11. miesta. Po kvalifikácii ťažko hľadal správne slová a vyjadril sa, že je už „viac než frustrovaný“.
Holanďan už skôr priznal, že si súťaženie v seriáli momentálne veľmi neužíva. Od začiatku novej sezóny dal viackrát najavo nespokojnosť s novými monopostmi a ich riadenie prirovnal k videohre Mario Kart.
Verstappen obsadil v prvých pretekoch v Melbourne 6. miesto a VC Číny nedokončil. Na okruhu v Japonsku si v uplynulých štyroch sezónach vybojoval pole position a následne aj víťazstvo. V sobotu však skončil mimo top 10 a predbehol ho aj tímový kolega Isack Hadjar.
„Som už viac než frustrovaný. Neviem aké slovo na to použiť a neviem ani to, čo si mám o tom myslieť. Nie som z toho ani smutný a ani nahnevaný, pravdepodobne už neviem nájsť slová,“ citovala Verstappena agentúra DPA.
Jazdec Red Bullu, ktorý vo štvrtok prinútil jedného novinára odísť z tlačovej konferencie, sa však nesťažuje na prácu tímu. „Užívam si prácu s nimi, snažia sa robiť všetko pre to, aby sme sa zlepšili.
Nikto sa ma nesnaží umlčať a rešpektuje môj názor. Vždy som úprimný, pretože mi na tomto športe záleží. Aktuálne sa necítim najlepšie, no nevzdávam sa,“ uzavrel 28-ročný Holanďan.