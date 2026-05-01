Verstappen si necháva priestor na rozhodnutie o pokračovaní. Mám dosť času, tvrdí

    Max Verstappen. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. máj 2026 o 13:22
    Holandský jazdec Max Verstappen prezradil pred víkendovou Veľkou cenou Miami seriálu majstrovstiev sveta F1, že si ponecháva priestor na rozhodnutie o pokračovaní v prestížnom seriáli.

    Štvornásobný svetový šampión prezradil po vystúpení na Veľkej cene Japonska, že rozmýšľa o odchode z F1 v dôsledku nových pravidiel a nedostatočnej výkonnosti Red Bullu v pretekoch.

    „Mám dosť času a využijem tento priestor. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou sme v tomto období o čosi viac pozadu. Stále platí to, čo som povedal v Japonsku.

    Chcem byť naďalej súčasťou tohto celého. Uvidí sa, aké novinky sme priniesli a či sa nám podarí vyhnúť bojom v strede poľa,“ vyjadril sa 28-ročný Verstappen pre Sky Sports.

    Kým v predchádzajúcom ročníku napokon bojoval o celkové prvenstvo, tak po troch podujatiach tejto sezóny je až na deviatej pozícii len s 12 nazbieranými bodmi.

    „Verím, že do budúcej sezóny sa nám podarí presadiť veľké zmeny. Dobrým štartovacím bodom boli stretnutia s vedením F1 a FIA.

    Dúfam, že piloti budú mať väčšie slovo, pretože sa viac vyznajú do toho, čo je potrebné urobiť pre to, aby bol z F1 dobrý a zábavný produkt,“ uviedol pilot Red Bullu.

