Verstappen si necháva priestor na rozhodnutie o pokračovaní. Mám dosť času, tvrdí

Holandský jazdec Max Verstappen prezradil pred víkendovou Veľkou cenou Miami seriálu majstrovstiev sveta F1, že si ponecháva priestor na rozhodnutie o pokračovaní v prestížnom seriáli.
Štvornásobný svetový šampión prezradil po vystúpení na Veľkej cene Japonska, že rozmýšľa o odchode z F1 v dôsledku nových pravidiel a nedostatočnej výkonnosti Red Bullu v pretekoch.
„Mám dosť času a využijem tento priestor. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou sme v tomto období o čosi viac pozadu. Stále platí to, čo som povedal v Japonsku.
Chcem byť naďalej súčasťou tohto celého. Uvidí sa, aké novinky sme priniesli a či sa nám podarí vyhnúť bojom v strede poľa,“ vyjadril sa 28-ročný Verstappen pre Sky Sports.
Kým v predchádzajúcom ročníku napokon bojoval o celkové prvenstvo, tak po troch podujatiach tejto sezóny je až na deviatej pozícii len s 12 nazbieranými bodmi.
„Verím, že do budúcej sezóny sa nám podarí presadiť veľké zmeny. Dobrým štartovacím bodom boli stretnutia s vedením F1 a FIA.
Dúfam, že piloti budú mať väčšie slovo, pretože sa viac vyznajú do toho, čo je potrebné urobiť pre to, aby bol z F1 dobrý a zábavný produkt,“ uviedol pilot Red Bullu.