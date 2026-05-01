V okresnej súťaži ostalo päť tímov. Oblastný zväz prišiel so zaujímavou iniciatívou

Pred desiatimi rokmi boli v okresnej súťaži Oblastného futbalového zväzu Trebišov ešte dve skupiny a v nich vyše dvadsať mužstiev.
V súčasnosti v 7. lige ObFZ Trebišov figuruje päť klubov: Michaľany, Nižný Žipov, Slovenské Nové Mesto, Veľký Kamenec a Plechotice.
Situácia nie je ľahostajná ani zväzovým funkcionárom. V najbližšom období plánujú usporiadať turnaj neaktívnych klubov a nezaregistrovaných hráčov. Ich zámerom je presvedčiť aspoň niektoré obce, aby obnovili futbal.
Skončila generácia nadšencov
Prvý veľký zlom v okresnom futbale v okolí Trebišova priniesol Covid. V ročníku 2019/2020 bolo v Skupine Sever desať tímov a v skupine Juh deväť. Jarná časť tejto sezóny sa však už neodohrala pre pandémiu.
V ďalšom ročníku sa do okresnej súťaže prihlásilo už len trinásť celkov a geografické delenie sa zrušilo, hrali spolu v jednej skupine.
Minulú sezónu začalo deväť tímov, ale v priebehu súťaže odstúpili Kuzmice, Brehov aj Streda nad Bodrogom.
Čierna nad Tisou síce súťaž dohrala, ale skončila bez bodu na poslednom mieste a do aktuálnej sezóny už nenastúpila.
V siedmej lige tak momentálne bojuje o body iba päť mužstiev, hrá sa štvorkolovo.
„Skončila určitá generácia hráčov. V súčasnosti mnoho futbalistov je naučených na peniaze. Aj v najnižších ligách to berú ako zárobkovú činnosť a nie ako príležitosť prísť si zašportovať s kamarátmi a potom si dať pivo a klobásu,“ vravel o príčinách Lukáš Antoš, funkcionár ObFZ Trebišov.
Chcú osloviť starostov
V rámci iniciatívy Obnovme spolu futbal v trebišovskom okrese chce zväz v máji usporiadať turnaj pre neaktívne kluby a nezaregistrovaných hráčov. Predstavitelia zväzu sa chcú stretnúť aj so starostami, aby vedeli, za akých podmienok by si vedeli predstaviť, aby sa v ich obci opäť hral futbal.
„Chceme zistiť, kde je problém, Niekde možno chýbajú hráči, inde chýba človek, ktorý by to zastrešoval, alebo samozrejme môžu chýbať peniaze. Uvidíme, čo prinesú debaty a potom budeme múdrejší,“ doplnil Antoš.
Na prvý oznam o plánovanom turnaji už zareagoval na sociálnej sieti starosta Parchovian, ktorý zároveň ponúkol aj športový areál na usporiadanie turnaja.
„Náš najideálnejší scenár by bol, ak by sa nám podarilo usporiadať dva turnaje, na severe aj na juhu. Ak by sa z účastníkov podarilo ukecať aspoň tri kluby, aby sa prihlásili do ďalšej sezóny, bolo by to skvelé,“ vravel funkcionár ObFZ Trebišov.
Na juhu okresu funguje liga malého futbalu, v ktorej hrá osem mužstiev z okresu Trebišov a jedno z okresu Michalovce. Veria, že aj spomedzi nich sa niekoho podarí presvedčiť, aby sa vrátili aj k veľkému futbalu.
„Hovorí sa, že v každej obci by mal byť kostol, krčma a futbal,“ poznamenal Lukáš Antoš.
Presný termín plánovaného turnaja oznámi zväz po skompletizovaní prihlášok.