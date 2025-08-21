V kalendári boli takmer 20 rokov. Ázijská krajina oznámila, že F1 hostiť už nebude

KUALA LUMPUR. Malajzia vylúčila možnosť návratu formuly 1 do krajiny v blízkej budúcnosti, pričom ako hlavné dôvody uviedla vysoké náklady a preplnený kalendár tohto motoristického seriálu.
Malajzia prvýkrát hostila preteky F1 v roku 1999 na okruhu v Sepangu, pričom posledné preteky sa tam konali v roku 2017.
Od roku 2018 Malajzia vypadla z kalendára F1 pre rastúce náklady na organizáciu podujatia.
Ministerka športu Hannah Yeoh v parlamente uviedla, že organizácia pretekov F1 by si vyžiadala ročné náklady približne 300 miliónov malajzijských ringgitov (asi 61 miliónov eur).
Okrem toho údržba okruhu na štandardy najvyššej úrovne motoristického športu ročne stojí približne 10 miliónov ringgitov (dva milióny eur).
Malajzia by sa musela zaviazať k zmluve s Liberty Media, držiteľom komerčných práv F1, na obdobie tri až päť rokov, čo by predstavovalo záväzok približne 1,5 miliardy ringgitov (približne 305 miliónov eur).
Ministerka tiež upozornila, že súčasný kalendár pretekov je veľmi naplnený a Malajzia by musela súperiť s inými krajinami o miesto v ňom.
V regióne už preteky organizuje Singapur a Thajsko plánuje usporiadať nočné podujatie v Bangkoku od roku 2028.
Yeoh však dodala, že Malajzia nezatvára dvere úplne a je otvorená spolupráci, ak by sa našli korporátni partneri ochotní pokryť náklady.
„Formula 1 je veľmi prestížna športová udalosť, ktorú sleduje mnoho fanúšikov po celom svete. Ak by sme si to mohli dovoliť, bolo by to pre Malajziu vítané podujatie,“ zakončila ministerka.