Norris hovoril o konfliktoch medzi jazdcami i manažérmi. Všetko je pre Netflix

Verstappen držal vedenie v šampionáte počas celej sezóny, zatiaľ čo Norris sa musel usilovne snažiť znižovať jeho náskok. Vedel, že ak by spravil akúkoľvek chybu alebo nezískal body, len by to pomohlo jeho súperovi z Red Bullu.

„Norris, ktorého tím je na pokraji zisku titulu konštruktérov prvýkrát od roku 1998, povedal, že niekedy jazdci bojujú so zviazanými rukami.

„V tejto sezóne nemal vôbec čo stratiť. Ja som bol vždy v pozícií toho, kto môže prehrať. Ak nikto nezíska body, je to Maxova výhra. To je v podstate všetko. Vždy som bol v tejto zraniteľnej pozícii."

„Niekedy ľudia nemôžu riskovať a dať Maxovi boj, ktorý potrebuje. To isté platí tento rok aj pre mňa," povedal.

Brit musel brať do úvahy aj boj konštruktérov, zatiaľ čo Verstappen bojoval len sám za seba.

„Sme zapálení pre to, čo robíme, takže do toho dávame všetko, tak ako to robí veľa našich tímov. Občas sa budete cítiť sklamaní, občas sa budete cítiť zradení, občas budete mať pocit, že vás ľudia prevalcujú," dodal.

„Nie je to nič viac, sú to len dvaja jazdci, ktorí chcú vyhrať, to je vlastne morálne ponaučenie z celého príbehu."

Norris povedal, že sa to všetko objaví v seriáli „Drive to Survive" spoločnosti Netflix, a naznačil, že urážky medzi šéfmi Mercedesu a Red Bullu Toto Wolffom a Christianom Hornerom boli väčšinou len na oko.

„To všetko je pre Netflix," usmial sa. „Je to jasné. Oni milujú Netflix, všetci tímoví manažéri milujú Netflix."