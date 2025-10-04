Piastri ostal prekvapený. McLaren sa musí zmieriť s tým, že konkurencia sa zlepšila

SINGAPUR. Líder šampionátu Formuly 1 Oscar Piastri priznal, že ho trochu prekvapilo, že jeho McLaren v kvalifikácii na Veľkú cenu Singapuru nestačil na Mercedes ani Red Bull.
Austrálčan zajazdil až tretí najrýchlejší čas a do nedeľňajších pretekov odštartuje z druhého radu – za pole-sitterom Georgeom Russellom z Mercedesu a úradujúcim majstrom sveta Maxom Verstappenom z Red Bullu.
Po tom, čo v predchádzajúcom podujatí v Azerbajdžane havaroval v kvalifikácii aj v samotných pretekoch, však bol Piastri spokojný už len s tým, že na okruhu Marina Bay absolvoval čistú a bezchybnú kvalifikáciu.
„Jednoducho sme dnes večer nemali rýchlosť, čo je pre nás trochu prekvapenie,“ povedal novinárom.
„Na druhej strane, posledné dva víkendy pre nás neboli jednoduché. Takže nie je to úplný šok, vzhľadom na to, ako sa to vyvíjalo. Ale po tréningoch sme cítili, že máme väčšiu šancu.“
Piastri vedie priebežné poradie s náskokom 25 bodov pred tímovým kolegom Landom Norrisom.
Napriek tomu povedal, že v pretekoch nebude hrať na istotu, aby len udržal náskok pred Britom, ktorý odštartuje z piateho miesta v treťom rade.
„Ak sa naskytne šanca finišovať vyššie, ako štartujem, určite sa jej pokúsim využiť,“ povedal Piastri.
„Nechcem sa uspokojiť len s tým, že budem tesne pred Landom. Chcem z pretekov vyťažiť maximum. Ale tu je predbiehanie veľmi náročné,“ dodal.
„Na to, aby ste sa dostali cez súpera, potrebujete výrazne lepšie tempo. Uvidíme, či ho zajtra budeme mať.“
Norris uznal, že McLaren, ktorý na začiatku sezóny dominoval, musí akceptovať, že konkurencia sa zlepšila.
„Myslím, že ostatní jednoducho napredujú,“ povedal. „Mercedes odvádza skvelú prácu. Red Bull, ako sme videli, je posledné víkendy veľmi silný, takže to nie je žiadne prekvapenie.“
Dvadsaťpäťročný pilot, ktorý minulý rok v Singapure vyhral z pole position, tiež prezradil, že posledné dni nebol zdravotne úplne fit, no nechcel sa na to vyhovárať. „Nepodarilo sa mi dať dokopy všetko,“ priznal.
„Bavíme sa o malých rozdieloch, ale ako tím jednoducho nemáme auto na správnom mieste. Nie sme dosť rýchli a ja som tiež neurobil najlepšiu prácu.“
Dobrou správou pre McLaren je, že ak obaja piloti v nedeľu udržia svoje pozície, získajú oveľa viac než 13 bodov potrebných na to, aby si tím zabezpečil druhý konštruktérsky titul v rade.
„Určite sme v hre o pódium,“ povedal šéf tímu Andrea Stella. „Je to veľmi dôležité podujatie z viacerých dôvodov a je kľúčové, aby sme boli vpredu.“